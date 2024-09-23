«Я счастлив». Тони Деанджело подтвердил свой переход в СКА

Защитник Тони Деанджело сообщил о заключении контракта со СКА. Ранее главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг намекнул на скорое подписание соглашения с американским игроком обороны. Официального подтверждения этому переходу ещё не было.

«Я подписал контракт на один год со СКА. Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление – мне всё нравится. Есть знакомые ребята в команде. С радостью посмотрю вечером матч СКА – «Авангард», — цитирует Деанджело «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.