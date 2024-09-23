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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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Стала известна зарплата защитника Тони Деанджело в СКА — Yardbarker

Стала известна зарплата защитника Тони Деанджело в СКА — Yardbarker
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Издание Yardbarker раскрыло зарплату по контракту защитника Тони Деанджело с петербургским СКА. Согласно источнику, соглашение рассчитано сроком на один год с зарплатой $ 1 млн. Официально о переходе американского игрока обороны ещё не было обьявлено. Ранее Деанджело подтвердил свой переход в СКА.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, в которых защитник набрал 210 (48+162) очков.

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