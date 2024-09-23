Гендиректор «Сибири» рассказал о планах провести матч памяти Андрея Тарасенко

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что в клубе планируют провести матч памяти Андрея Тарасенко, скончавшегося прошедшим летом в возрасте 55 лет.

«Мы видим вопросы по поводу минуты молчания в память об Андрее Владимировиче Тарасенко. Мы не могли забыть об этом, скажу больше: сейчас мы прорабатываем целый матч памяти Андрея Владимировича. Идут переговоры с одним из клубов, в котором играл Тарасенко. Мы обязательно поднимем под своды арены не только свитер Андрея Владимировича, но и другие, которые были на старом ЛДС. О дате проведения матча мы обязательно сообщим, как только будут улажены все необходимые моменты», — цитирует Крутохвостова пресс-служба клуба.

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России.