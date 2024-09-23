Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с Тони Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с Тони Деанджело
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с защитником Тони Деанджело. О контракте американского игрока обороны с петербургским клубом будет объявлено официально в ближайшее время. Деанджело уже подтвердил заключение однолетнего соглашения со СКА.

«Настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду», — подписал фотографию Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.

Материалы по теме
Стала известна зарплата защитника Тони Деанджело в СКА — Yardbarker
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android