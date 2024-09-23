Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с Тони Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил совместное фото с защитником Тони Деанджело. О контракте американского игрока обороны с петербургским клубом будет объявлено официально в ближайшее время. Деанджело уже подтвердил заключение однолетнего соглашения со СКА.

«Настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду», — подписал фотографию Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.