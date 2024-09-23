Роман Ротенберг подтвердил подписание контракта СКА с Тони Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвердил подписание контракта с американским защитником Тони Деанджело.

«Невероятные приключения итальянца – теперь в России! Тот самый праворукий защитник, о котором много спрашивали меня журналисты, присоединился к нам. СКА подписал контракт с Тони Деанджело!

Уверен, он станет мощным усилением не только для СКА, а и для всей КХЛ. За плечами Тони восемь успешных сезонов в НХЛ, он играл за сильные команды — «Рейнджерс», «Филадельфию» и «Каролину», набрал больше двух сотен очков.

Уникальный опыт Деанджело пойдёт на пользу всем нашим защитникам, особенно молодёжи, которая будет только быстрее прогрессировать рядом с таким мастером. Я всегда говорил, что нашей лиге нужны самые сильные легионеры, и Тони, без сомнения, именно такой игрок — он поможет нашим игрокам прогрессировать, а всей команде — добиться самых высоких результатов и прийти к главной цели этого сезона. Работаем дальше — вместе с Тони Деанджело!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.