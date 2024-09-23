КХЛ определила лучших игроков третьей недели сезона-2024/2025

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Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов третьей недели КХЛ сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Адмирал»), одержавший три победы в трёх матчах недели с процентом отражённых бросков 95,12% и коэффициентом надёжности 1,31.

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший 5 (2+3) очков в трёх матчах недели при общем показателе полезности «+2», пяти блокированных бросках и двух перехватах.

Лучшим нападающим признан Тимур Хафизов (ХК «Сочи»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели при общем показателе полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Иван Демидов (СКА). За два проведённых матча молодой форвард набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».