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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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«Добро пожаловать в Санкт-Петербург». Ротенберг оценил переход Деанджело в СКА

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург». Ротенберг оценил переход Деанджело в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил переход американского защитника Тони Деанджело в СКА. Контракт с игроком обороны рассчитан на один сезон.

«К нам присоединяется Тони Деанджело, праворукий защитник. Долгие переговоры. Раньше у нас был Слава Войнов, полноценной замены не нашли. Мы очень рады. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, лучший город в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.

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