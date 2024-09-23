Роман Ротенберг — о Деанджело: таких хоккеистов не так много в мире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как появился вариант с подписанием контракта с защитником Тони Деанджело.

«Хотел бы отметить значимость защитников в современном хоккее. Мы видели это в финале Кубка Гагарина, защитники много забрасывают. В обороне сейчас здорово играют команды, вяжут нападающих, им сложнее забивать. Эта игра на синей линии, найти траекторию, уметь бросить — это мастерство, это тяжело.

Таких хоккеистов не так много в мире. Это лидеры своих команд, которые решают матчи в Кубке Стэнли, в финале Кубка Стэнли. Нам нужен был защитник, который может играть на синей линии, со сменой мест. Огромную роль играют защитники. Нападением мы довольны, защитную линию усилили. Нам важно умение читать игру на несколько ходов, у Тони высокая реализация моментов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.