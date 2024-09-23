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«Общение с Кузнецовым повлияло». Деанджело рассказал, почему решил перейти в СКА

«Общение с Кузнецовым повлияло». Деанджело рассказал, почему решил перейти в СКА
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Защитник Тони Деанджело рассказал, почему решил перейти в СКА. Американский игрок обороны подписал однолетний контракт с петербургским клубом.

— Вы отреагировали на слухи о СКА летом, сказав, что это неправда. Как приняли решение переехать? Знакомство с Кузнецовым поможет?
— Когда общались летом со СКА, ещё общался с клубами НХЛ, поэтому не мог комментировать. Общение с Кузнецовым повлияло, мы близкие друзья, у нас много общего, играли вместе, понимаем друг друга, — передаёт слова Деанджело корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в межсезонье Евгений Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА. Оба хоккеиста прошлый сезон завершали в составе «Каролины».

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