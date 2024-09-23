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Ротенберг рассказал, как приход Деанджело в СКА повлияет на игровое время Никишина

Ротенберг рассказал, как приход Деанджело в СКА повлияет на игровое время Никишина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как приход американского защитника Тони Деанджело в петербургский клуб повлияет на игровое время лидера обороны Александра Никишина.

«Мы понимаем сильные стороны Тони. Насколько его приход ограничит время Никишина? Почему он будет играть на позиции Саши? У нас есть Кузьма (Григорий Кузьмин. — Прим. «Чемпионата»), он играет на позиции Овечкина, никак не повлияет это на Никишина, может сыграть там», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.

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