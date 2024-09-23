Роман Ротенберг рассказал, как СКА впишет в потолок зарплат контракт Тони Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как петербургский клуб впишет в потолок зарплат контракт Тони Деанджело. Ранее главным трансфером клуба в межсезонье стал переход Евгения Кузнецова, ради которого нападающий Арсений Грицюк пошёл на понижение зарплаты.

«Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас всё в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, Тони получает официальную зарплату плюс бонусы. Здесь всё просто», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Согласно изданию Yardbarker, соглашение Деанджело со СКА рассчитано на один год с зарплатой $ 1 млн.