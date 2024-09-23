«В плане регламента у нас всё хорошо». Ротенберг о вписании контракта Деанджело в потолок

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что для вписания контракта защитника Тони Деанджело в потолок зарплат петербургского клуба не придётся ни с кем расставаться.

«У нас Артем Земчёнок получил серьёзную травму, как у Егора Яковлева была. В этой ситуации Деанджело приходит на место Земчёнка. В плане регламента у нас всё хорошо. Мы предвидели эту ситуацию, к ней готовились, есть бонусы, которые входят в контракт, как во всех командах. Он может их выбить, мотивационную часть. Не придётся ни с кем расставаться. Важно, чтобы он быстрее зашёл», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.