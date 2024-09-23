Роман Ротенберг сообщил, когда Тони Деанджело сможет играть за СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, когда защитник Тони Деанджело сможет играть за петербургский клуб.

«Сейчас будет собрание по тактике, обсудим детально, потом тренировка на льду. Вечером у нас игра, Тони не будет играть, хотя горит желанием. Надо получить рабочую визу, надо потренироваться. У нас есть канадский тренер, с ним потренируется. Оформим документы, через неделю-две увидим его на льду. Он очень много уделяет внимание детскому хоккею, по своему желанию проведёт мастер-класс. Выйдет на лёд с детьми, мы работаем в рамках правового поля, в рамках регламента», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.