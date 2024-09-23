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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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Роман Ротенберг сообщил, когда Тони Деанджело сможет играть за СКА

Роман Ротенберг сообщил, когда Тони Деанджело сможет играть за СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, когда защитник Тони Деанджело сможет играть за петербургский клуб.

«Сейчас будет собрание по тактике, обсудим детально, потом тренировка на льду. Вечером у нас игра, Тони не будет играть, хотя горит желанием. Надо получить рабочую визу, надо потренироваться. У нас есть канадский тренер, с ним потренируется. Оформим документы, через неделю-две увидим его на льду. Он очень много уделяет внимание детскому хоккею, по своему желанию проведёт мастер-класс. Выйдет на лёд с детьми, мы работаем в рамках правового поля, в рамках регламента», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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