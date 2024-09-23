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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении вратарской позиции СКА

Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении вратарской позиции СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении вратарской позиции в команде и заявил, что на данный момент клуб обладает сильнейшими голкиперами.

«Не видим никого сильнее наших вратарей, Мойсевич вышел на лёд, была непростая травма. Андронов вышел, Глотов вышел, он системообразующий игрок. Нужно время, чтобы подвести ребят к общему знаменателю. У нас три сильных вратаря. Сильнейшие вратари. Есть те, кто играет в ВХЛ и МХЛ, они создают им конкуренцию. Плюс те, кого отдали в аренду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее СКА подписал однолетний контракт с американским защитником Тони Деанджело.

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