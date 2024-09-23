Деанджело рассказал, что принять решение о переходе в КХЛ ему помогли россияне из НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что принять решение о переходе в КХЛ ему помогли российские хоккеисты НХЛ. Американский игрок обороны имел конфликт с российским голкипером Александром Георгиевым, в результате которого был обменян из «Рейнджерс».

— Что россияне рассказали о КХЛ?

— Я многое знал о КХЛ, одна из лучших лиг в мире, следил. Общался с Кузнецовым, Орловым, Шестёркиным, Панариным, конечно, ребята рассказывали о лиге, о СКА, о разных деталях, поэтому мне было проще принимать решение.

— Вы эмоциональный человек, был конфликт с Георгиевым. Планируете ли умерить немного эмоции?

— Со страстью собираюсь играть и тренироваться. Только она даст возможность победить», — передаёт слова Деанджело корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.