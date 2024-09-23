Роман Ротенберг оценил текущий состав СКА по пятибалльной шкале

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил текущий состав петербургского клуба по пятибалльной шкале и заявил, что определяющей будет игра и взаимодействие хоккеистов на льду.

«Пятёрка. Что касается селекции, дальше надо добиваться результата на льду. Селекция — одно, результат и развитие — другое. Сейчас пятёрка, вечером ситуация может поменяться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее контракт со СКА подписал американский защитник Тони Деанджело. Соглашение игрока обороны с петербургским клубом рассчитано на один сезон. В текущем сезоне СКА выиграл четыре матча из семи.