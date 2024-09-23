«Ищем ему обмен». Ротенберг сообщил, кто покинет СКА после перехода Деанджело

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб ищет варианты обмена нападающего Эмиля Галимова.

«Что касается Галимова, мы сейчас ищем ему обмен, с ним мы расстаёмся. Возможно, этот вопрос мы решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, это не так всё просто, как кажется. Вы знаете, что сейчас в лиге очень многие игроки остались без работы, сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Мы делаем всё возможное, чтобы найти ребятам работу. Помогаем, как можем. В рамках регламента КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 матчей в регулярке и восемь в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.