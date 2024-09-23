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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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«Ищем ему обмен». Ротенберг сообщил, кто покинет СКА после перехода Деанджело

«Ищем ему обмен». Ротенберг сообщил, кто покинет СКА после перехода Деанджело
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб ищет варианты обмена нападающего Эмиля Галимова.

«Что касается Галимова, мы сейчас ищем ему обмен, с ним мы расстаёмся. Возможно, этот вопрос мы решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, это не так всё просто, как кажется. Вы знаете, что сейчас в лиге очень многие игроки остались без работы, сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Мы делаем всё возможное, чтобы найти ребятам работу. Помогаем, как можем. В рамках регламента КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Галимов не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне форвард сыграл 20 матчей в регулярке и восемь в плей-офф, набрав 7 (2+5) очков.

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