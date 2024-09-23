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СКА — Авангард. Прямая трансляция
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Ротенберг заявил, что свежий воздух и борщ повлияли на Деанджело при подписании контракта

Ротенберг заявил, что свежий воздух и борщ повлияли на Деанджело при подписании контракта
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что свежий воздух, борщ и сало повлияли на Тони Деанджело при подписании контракта с петербургским клубом. Американский защитник заключил однолетний контракт со СКА.

«Предложили Тони борщ, сало, качество еды тоже повлияло на решение. Как мы уже сказали, видимо, наш повар тоже с эмоциями, со страстью приготовил самый вкусный борщ для нашего гостя, поэтому он принял положительное решение.

Да, будем посещать музеи, когда будет побольше времени, проведём экскурсию, покажем наш исторический город. Вчера были за городом, в Ленинградской области. Как и каждому нашему игроку, мы уделяем много внимания нашему городу, нашей великой культуре. Мы обязательно всё это Тони покажем, когда будет чуть побольше времени. В ближайшие дни точно организуем экскурсию и всё покажем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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