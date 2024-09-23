Рид Буше принял участие в утренней тренировке «Авангарда» перед матчем со СКА

Нападающий Рид Буше принял участие в ледовой тренировке «Авангарда» в Санкт-Петербурге. Травмированный американский форвард тренировался с командой с утра в день перед матчем со СКА. Пресс-служба омского клуба опубликовала фотографии, на которых Буше тренируется в общей группе.

Фото: ХК «Авангард»

Буше ещё не сыграл ни одного матча в текущем регулярном сезоне. Встреча со СКА пройдёт сегодня, 23 сентября. Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, Буше ездил с омичами на встречи с «Сибирью» (1:4) и «Салаватом Юлаевым» (2:4), но участия в играх не принимал. 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду.