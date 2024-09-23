Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше принял участие в утренней тренировке «Авангарда» перед матчем со СКА

Рид Буше принял участие в утренней тренировке «Авангарда» перед матчем со СКА
Комментарии

Нападающий Рид Буше принял участие в ледовой тренировке «Авангарда» в Санкт-Петербурге. Травмированный американский форвард тренировался с командой с утра в день перед матчем со СКА. Пресс-служба омского клуба опубликовала фотографии, на которых Буше тренируется в общей группе.

Фото: ХК «Авангард»

Буше ещё не сыграл ни одного матча в текущем регулярном сезоне. Встреча со СКА пройдёт сегодня, 23 сентября. Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, Буше ездил с омичами на встречи с «Сибирью» (1:4) и «Салаватом Юлаевым» (2:4), но участия в играх не принимал. 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Генеральный директор «Авангарда» рассказал о состоянии Рида Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android