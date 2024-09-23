«Трактор» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 сентября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне команды провели между собой два матча и поделили победы. Примечательно, что обе победы команды одержали в овертаймах.

В текущем сезоне «Спартак» выиграл четыре матча из шести. В предыдущей игре красно-белые уступили «Сибири» со счётом 1:3. «Трактор» имеет действующую трёхматчевую победную серию. Всего челябинцы выиграли четыре матча из шести.