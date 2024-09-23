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Бывший нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подал заявление на банкротство

Бывший нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подал заявление на банкротство
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Нападающий Артём Лукоянов направил в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о признании его несостоятельным, сообщает «Бизнес-Online». Согласно ему, Лукоянов хочет, чтобы его признали банкротом и списали его долги в размере 23,6 млн рублей. В межсезонье хоккеист заключил контракт с клубом ВХЛ «Юнисон-Москва».

В отношении Лукоянова возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей — все связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в «Ак Барсе» всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков. Всего Лукоянов провёл за казанскую команду 780 матчей, набрав 201 (90+111) очко. В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

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