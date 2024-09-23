Вайсфельд рассказал, какая команда КХЛ его удивила после беспомощной игры на старте

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд назвал команды, удивившие его на старте сезона.

«Какая команда удивила на старте? Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но, с другой стороны, какой-то уровень должен быть. «Динамо» — то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далеко идущих выводов делать нельзя, это начало сезона.

Удивила «Сибирь»! В первых трёх играх они настолько беспомощно выглядели. Думал, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает — в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово. В первых играх иностранцы были просто в ужасном состоянии, а в последних матчах вышли практически на свой проектный уровень. С чем это связано, почему это происходит? Вот это больше всего удивило», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.