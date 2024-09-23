Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд рассказал, какая команда КХЛ его удивила после беспомощной игры на старте

Вайсфельд рассказал, какая команда КХЛ его удивила после беспомощной игры на старте
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд назвал команды, удивившие его на старте сезона.

«Какая команда удивила на старте? Честно говоря, не думал, что у «Металлурга» будет такой неудачный старт. Все понимали, что там игроки травмированы, но, с другой стороны, какой-то уровень должен быть. «Динамо» — то же самое, но они потихонечку выкарабкиваются. Сейчас вообще далеко идущих выводов делать нельзя, это начало сезона.

Удивила «Сибирь»! В первых трёх играх они настолько беспомощно выглядели. Думал, какая-то нереально слабая команда. А потом вдруг какое-то преображение наступает — в пяти подряд матчах побеждают, играют здорово. В первых играх иностранцы были просто в ужасном состоянии, а в последних матчах вышли практически на свой проектный уровень. С чем это связано, почему это происходит? Вот это больше всего удивило», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.

Материалы по теме
Леонид Вайсфельд: игру Хмелевски и Ливо ты смотришь с попкорном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android