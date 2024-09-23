Обладатель Кубка Гагарина Гарипов отсылкой на «Ералаш» намекнул на завершение карьеры

Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов на своей странице в соцсети опубликовал иллюстрацию, сопровождающую окончание выпусков киножурнала «Ералаш». Вероятнее всего, спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Всё!» — гласит надпись на скриншоте, который выложил Гарипов в соцсети.

Эмилю Гарипову 33 года. Восемь сезонов вратарь провёл в составе казанского «Ак Барса», воспитанником которого и является. В 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Затем Гарипов выступал за «Авангард», московское «Динамо», «Трактор». Минувший сезон хоккеист отыграл за «Нефтехимик», где за восемь матчей пропустил 30 шайб.