Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Гагарина Гарипов отсылкой на «Ералаш» намекнул на завершение карьеры

Обладатель Кубка Гагарина Гарипов отсылкой на «Ералаш» намекнул на завершение карьеры
Комментарии

Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов на своей странице в соцсети опубликовал иллюстрацию, сопровождающую окончание выпусков киножурнала «Ералаш». Вероятнее всего, спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Всё!» — гласит надпись на скриншоте, который выложил Гарипов в соцсети.

Эмилю Гарипову 33 года. Восемь сезонов вратарь провёл в составе казанского «Ак Барса», воспитанником которого и является. В 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Затем Гарипов выступал за «Авангард», московское «Динамо», «Трактор». Минувший сезон хоккеист отыграл за «Нефтехимик», где за восемь матчей пропустил 30 шайб.

Материалы по теме
Гарипов: вратарь, который пропустит рекордный гол Овечкина, запомнится на всю жизнь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android