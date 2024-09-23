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Андрей Василевский опустился на 23 позиции в рейтинге топ-50 игроков НХЛ от TSN

Андрей Василевский опустился на 23 позиции в рейтинге топ-50 игроков НХЛ от TSN
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский занял 42-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от портала TSN. В прошлом году россиянин был на 19-й позиции.

«Обладатель «Везины» в сезоне-2018/2019 провёл неудачный, по его меркам, год, потому что пропустил значительную часть времени, восстанавливаясь после проведённой в межсезонье операции. 30-летний Василевский в среднем пропускал 2,9 шайбы, отразив 90% бросков. Это худший показатель за его 10-летнюю карьеру в лиге», — сказано в сообщении.

Всего в прошлом регулярном сезоне Василевский провёл 52 матча, в которых одержал 30 побед. В плей-офф на счету россиянина одна победа в пяти встречах серии с «Флоридой» с 89,7% отражённых бросков.

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