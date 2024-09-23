С арены Ротенберга в Финляндии украли алкоголь, игровой свитер и мебель — источник

Следователь Вилле Нисканен, ведущий расследование ограбления спортивно-концертной арены Helsinki Hall, рассказал о вещах, похищенных из здания.

«Нам поступали сообщения об украденном имуществе, и на самом деле это разные предметы, которые были быстро доступны, по крайней мере из коробок. Воры побывали во многих местах арены, но у нас пока нет точной картины того, что произошло», — приводит слова Нисканена Helsingin Sanomat.

По сведениям источника, воры украли некоторые предметы мебели, алкоголь и ценный игровой свитер. Ранее появилась информация, что из-за неуплаты на арене была отключена некоторая часть системы безопасности, что и могло помочь ворам проникнуть в здание.

Helsinki Hall принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Оба находятся под санкциями ЕС.