The Score поставил Кучерова на третье место в прогнозе лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оказался на третьей строчке в прогнозе The Score на лучшего бомбардира сезона-2024/2025 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кучеров в прошлом сезоне во второй раз в карьере выиграл гонку бомбардиров. Это был мастер-класс от россиянина. Никита уже был известен благодаря своему игровому мастерству, но в прошедшем сезоне он вышел на новый уровень, став лишь пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач за сезон.

Кучеров, несомненно, наберёт свои очки, но есть одна вещь, удерживающая его от первых двух мест в нашем рейтинге — у него больше нет в команде Стивена Стэмкоса. Кучеров талантлив сам по себе, неплох и Джейк Гюнцель, но Куч и Стэмкос потратили 10 лет на создание своей первоклассной «химии», — сказано в сообщении.

На первом месте в рейтинге The Score расположился Коннор Макдэвид, на втором — Натан Маккиннон.