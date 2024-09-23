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«Очень уважаю Россию как страну». Американец Деанджело — о переходе в СКА

«Очень уважаю Россию как страну». Американец Деанджело — о переходе в СКА
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Новичок СКА, американский хоккеист Тони Деанджело рассказал о своём отношении к России. Защитник подписал контракт на один год.

«Очень уважаю Россию как страну и людей, с которыми я общался, вёл переговоры. Я не слишком обеспокоен тем, что вы говорите. Я счастлив быть здесь. Рад тому, что приехал в Россию. И не слушаю всякую критику из телевизора, а доверяю своему сердцу.

Как оценю форму? Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Буду готов к полноценной работе, когда окончательно будут оформлены мои документы», — приводит слова Деанджело «Матч ТВ».

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.

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