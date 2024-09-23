Рябыкин: Деанджело усилит оборону СКА и поможет при игре в большинстве

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин считает, что новичок СКА, экс-защитник «Каролины» принесёт огромную пользу питерскому клубу и станет одной из главных звёзд КХЛ.

«Руководство СКА в очередной раз продемонстрировало отличное умение работать на трансферном рынке. 28-летний Тони Деанджело — отличное приобретение, и я уверен, что игрок станет одной из главных звёзд этого сезона КХЛ, это защитник мирового уровня. Таким приобретением СКА всем в очередной раз даёт понять, что команда будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. У Тони отличный возраст, он и не ветеран, и в то же время в свои 28 лет обладает огромным опытом выступления в НХЛ и играл там достаточно результативно, набрав более 200 очков. Деанджело усилит оборону, будет проводить на льду много времени и очень сильно поможет при игре в большинстве», — сказал Рябыкин «Чемпионату».