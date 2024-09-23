«Металлург» поднял под своды арены стяг с номером Бирюкова, у которого 939 матчей за клуб

Тренер «Салавата Юлаева» и бывший хоккеист «Металлурга» Евгений Бирюков перед очным матчем команд в Магнитогорске открыл собственную звезду на Аллее славы, а затем стяг с его номером был поднят под своды «Арены-Металлург».

«939 матчей за «Металлург», два Кубка Гагарина, три чемпионства России и бесконечная любовь болельщиков. С сегодняшнего дня Евгений Бирюков – в Зале славы «Металлурга», — подписан пост на странице «Металлурга» в социальной сети.

Евгений Бирюков — воспитанник «Металлурга», он находился в структуре клуба с 2005 по 2020 год. Следующие четыре сезона Бирюков провёл в составе «Салавата Юлаева», а затем вошёл в тренерский штаб команды.