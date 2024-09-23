Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» поднял под своды арены стяг с номером Бирюкова, у которого 939 матчей за клуб

«Металлург» поднял под своды арены стяг с номером Бирюкова, у которого 939 матчей за клуб
Комментарии

Тренер «Салавата Юлаева» и бывший хоккеист «Металлурга» Евгений Бирюков перед очным матчем команд в Магнитогорске открыл собственную звезду на Аллее славы, а затем стяг с его номером был поднят под своды «Арены-Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Яковлев) – 17:13 (5x5)     2:0 Петунин (Грасс) – 24:51 (5x5)     3:0 Петунин (Паливко, Пресс) – 27:02 (5x5)     4:0 Коробкин (Пресс, Маклюков) – 30:16 (5x5)     4:1 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 36:01 (5x4)     4:2 Науменков – 39:07 (5x5)     4:3 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 48:02 (5x4)     5:3 Коробкин (Джонсон, Набоков) – 59:42 (en)    

«939 матчей за «Металлург», два Кубка Гагарина, три чемпионства России и бесконечная любовь болельщиков. С сегодняшнего дня Евгений Бирюков – в Зале славы «Металлурга», — подписан пост на странице «Металлурга» в социальной сети.

Евгений Бирюков — воспитанник «Металлурга», он находился в структуре клуба с 2005 по 2020 год. Следующие четыре сезона Бирюков провёл в составе «Салавата Юлаева», а затем вошёл в тренерский штаб команды.

Материалы по теме
«Металлург» объявил о церемонии поднятия стяга Бирюкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android