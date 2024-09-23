«Металлург» поднял под своды арены стяг с номером Бирюкова, у которого 939 матчей за клуб
Поделиться
Тренер «Салавата Юлаева» и бывший хоккеист «Металлурга» Евгений Бирюков перед очным матчем команд в Магнитогорске открыл собственную звезду на Аллее славы, а затем стяг с его номером был поднят под своды «Арены-Металлург».
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Яковлев) – 17:13 (5x5) 2:0 Петунин (Грасс) – 24:51 (5x5) 3:0 Петунин (Паливко, Пресс) – 27:02 (5x5) 4:0 Коробкин (Пресс, Маклюков) – 30:16 (5x5) 4:1 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 36:01 (5x4) 4:2 Науменков – 39:07 (5x5) 4:3 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 48:02 (5x4) 5:3 Коробкин (Джонсон, Набоков) – 59:42 (en)
«939 матчей за «Металлург», два Кубка Гагарина, три чемпионства России и бесконечная любовь болельщиков. С сегодняшнего дня Евгений Бирюков – в Зале славы «Металлурга», — подписан пост на странице «Металлурга» в социальной сети.
Евгений Бирюков — воспитанник «Металлурга», он находился в структуре клуба с 2005 по 2020 год. Следующие четыре сезона Бирюков провёл в составе «Салавата Юлаева», а затем вошёл в тренерский штаб команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2024
-
19:57
-
19:38
-
19:18
-
18:46
-
18:45
-
18:37
-
18:06
-
17:55
-
17:38
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:09
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:18
-
12:10
-
11:50