Верба и Буше в составе «Авангарда» на матч со СКА, они сыграют впервые в сезоне

Омский «Авангард» огласил состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА. Впервые в сезоне за омичей выйдут на лёд нападающие Марк Верба и Рид Буше.

Буше ездил с омичами на встречи с «Сибирью» (1:4) и «Салаватом Юлаевым» (2:4), но участия в играх не принимал. 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду.

26-летний Верба также не выходил на лёд в нынешнем сезоне, а по ходу прошлого набрал одно очко в 20 матчах регулярки.