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Крис Тирни, проведший 649 матчей в НХЛ, подписал контракт с минским «Динамо»

Крис Тирни, проведший 649 матчей в НХЛ, подписал контракт с минским «Динамо»
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Канадский нападающий Крис Тирни заключил однолетнее соглашение с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды на официальном сайте.

Минувший сезон 30-летний Тирни провёл в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси», за которую в 52 матчах набрал 12 (4+8) очков. Всего в НХЛ Тирни провёл 649 матчей, набрав 248 (80+168) очков. В лиге, помимо «Дэвилз», нападающий играл за «Сан-Хосе», «Оттаву», «Флориду» и «Монреаль». Тирни был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2012 года под общим 55-м номером.

Минское «Динамо» после шести матчей набрало восемь очков и занимает в Западной конференции шестое место.

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