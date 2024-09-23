В СКА объяснили, какую пользу, помимо игры, принесёт команде американец Деанджело

Консультант тренерского штаба СКА Владимир Юрзинов-старший высказался о переходе в команду защитника Тони Деанджело.

«Нужно будет посмотреть на Деанджело в деле. Роман Борисович Ротенберг настроен на интеграцию молодых игроков в команду. У нас есть хороший резерв, и его надо реализовывать. У нас достаточно игроков в СКА-Нева в ВХЛ, и нужно их развивать. Расчёт на то, что Деанджело поможет ещё и в подготовке молодых ребят, будет передавать свой большой опыт. Жизнь покажет, как сложится игра новичка на льду. Но я надеюсь, что Тони поможет СКА», — приводит слова Юрзинова-старшего «Советский спорт».