Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В СКА объяснили, какую пользу, помимо игры, принесёт команде американец Деанджело

В СКА объяснили, какую пользу, помимо игры, принесёт команде американец Деанджело
Комментарии

Консультант тренерского штаба СКА Владимир Юрзинов-старший высказался о переходе в команду защитника Тони Деанджело.

«Нужно будет посмотреть на Деанджело в деле. Роман Борисович Ротенберг настроен на интеграцию молодых игроков в команду. У нас есть хороший резерв, и его надо реализовывать. У нас достаточно игроков в СКА-Нева в ВХЛ, и нужно их развивать. Расчёт на то, что Деанджело поможет ещё и в подготовке молодых ребят, будет передавать свой большой опыт. Жизнь покажет, как сложится игра новичка на льду. Но я надеюсь, что Тони поможет СКА», — приводит слова Юрзинова-старшего «Советский спорт».

Материалы по теме
«Очень уважаю Россию как страну». Американец Деанджело — о переходе в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android