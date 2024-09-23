«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче с восемью шайбами

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» на своём льду обыграл «Салават Юлаев» со счётом 5:3.

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, а также Александр Петунин и Егор Коробкин, оформившие по дублю. У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал, Михаил Науменков и Джош Ливо.

«Металлург» оформил вторую победу подряд и третью – в сезоне. У магнитогорской команды также пять поражений. В следующем матче «Металлург» встретится дома со «Спартаком» 25 сентября.

Для «Салавата» это поражение стало вторым в сезоне. Ранее команда Виктора Козлова разгромно проиграла «Автомобилисту» (1:6). В следующей игре уфимцы сразятся на выезде с «Трактором» 25 сентября.