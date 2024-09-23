«Спартак» переиграл «Трактор» по буллитам и прервал серию побед челябинской команды

Сегодня, 23 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Трактор» и «Спартак». Победу одержал московский «Спартак» со счётом 3:2 (Б).

На шестой минуте встречи Адам Ружичка открыл счёт, позже «Спартак» нарастил преимущество после попадания Михаила Мальцева. Сравнять счёт удалось «Трактору» только на последних минутах матча, когда челябинцы сняли вратаря, забросил шайбу Владимир Ткачёв. Победный буллит реализовал Александр Пашин.

«Спартак» прервал серию побед «Трактора», у челябинцев первое поражение за четыре последних матча. Предыдущую встречу с «Сибирью» московская команда проиграла.