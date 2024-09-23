Новичок СКА Деанджело смотрит за матчем команды с «Авангардом» с трибуны

Защитник Тони Деанджело сегодня, 23 сентября, официально ставший хоккеистом СКА, посетил матч команды с омским «Авангардом», проходящий в Санкт-Петербурге.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. Петербуржский клуб подошёл к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией.