Новичок СКА Деанджело смотрит за матчем команды с «Авангардом» с трибуны
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Защитник Тони Деанджело сегодня, 23 сентября, официально ставший хоккеистом СКА, посетил матч команды с омским «Авангардом», проходящий в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5) 2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Деанджело согласился на подписание контракта со СКА, несмотря на то что до этого американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.
В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. Петербуржский клуб подошёл к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией.
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