«Авангард» получил две минуты штрафа за ложный запрос в матче со СКА

Омский «Авангард» получил две минуты командного штрафа за ложный запрос на отмену гола в матче со СКА.

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«Распластался наш голкипер в зоне ворот — и мы берём запрос на помеху вратарю. Арбитры поехали смотреть кино. UPD: помехи нет, 0:2 уступаем и сейчас будем играть в меньшинстве. Автор гола — Григоренко», — написала пресс-служба «Авангарда» на своей странице в социальной сети.

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. Петербургский клуб подошёл к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией. «Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем проиграл четыре встречи кряду.