Главный тренер «Металлурга» отреагировал на первую победу в сезоне в основное время

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

«Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счёта 4:0, после получили удаления. Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Всё забыли, едем дальше», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» оформил вторую победу подряд и третью – в сезоне. У магнитогорской команды также пять поражений. В следующем матче «Металлург» встретится дома со «Спартаком» 25 сентября.