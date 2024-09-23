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Главный тренер «Металлурга» отреагировал на первую победу в сезоне в основное время

Главный тренер «Металлурга» отреагировал на первую победу в сезоне в основное время
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Яковлев) – 17:13 (5x5)     2:0 Петунин (Грасс) – 24:51 (5x5)     3:0 Петунин (Паливко, Пресс) – 27:02 (5x5)     4:0 Коробкин (Пресс, Маклюков) – 30:16 (5x5)     4:1 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 36:01 (5x4)     4:2 Науменков – 39:07 (5x5)     4:3 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 48:02 (5x4)     5:3 Коробкин (Джонсон, Набоков) – 59:42 (en)    

«Наконец‑то это свершилось, первая победа в основное время. У команды появился рисунок, игра. То, что нам приносило результат в прошлом сезоне, работало до счёта 4:0, после получили удаления. Третий период играли хорошо, хоть и пропустили в меньшинстве, но героически выстояли. Всё забыли, едем дальше», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» оформил вторую победу подряд и третью – в сезоне. У магнитогорской команды также пять поражений. В следующем матче «Металлург» встретится дома со «Спартаком» 25 сентября.

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