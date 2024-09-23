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Разин: не хочется думать, что у игроков «Металлурга» звёздная болезнь

Разин: не хочется думать, что у игроков «Металлурга» звёздная болезнь
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3) заявил, что не верит в факт звёздной болезни у своих игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Яковлев) – 17:13 (5x5)     2:0 Петунин (Грасс) – 24:51 (5x5)     3:0 Петунин (Паливко, Пресс) – 27:02 (5x5)     4:0 Коробкин (Пресс, Маклюков) – 30:16 (5x5)     4:1 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 36:01 (5x4)     4:2 Науменков – 39:07 (5x5)     4:3 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 48:02 (5x4)     5:3 Коробкин (Джонсон, Набоков) – 59:42 (en)    

«Не хочется думать, как некоторые эксперты говорят, что у нас звёздная болезнь. Нет, ребята работают, стараются. Эпизоды, которые приводят к удалениям, хочется убрать», — сказал Разин на пресс-конференции.

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, а также Александр Петунин и Егор Коробкин, оформившие по дублю. У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал, Михаил Науменков и Джош Ливо.

«Металлург» оформил вторую победу подряд и третью – в сезоне. У магнитогорской команды также пять поражений. В следующем матче «Металлург» встретится дома со «Спартаком» 25 сентября.

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