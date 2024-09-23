Разин: не хочется думать, что у игроков «Металлурга» звёздная болезнь

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3) заявил, что не верит в факт звёздной болезни у своих игроков.

«Не хочется думать, как некоторые эксперты говорят, что у нас звёздная болезнь. Нет, ребята работают, стараются. Эпизоды, которые приводят к удалениям, хочется убрать», — сказал Разин на пресс-конференции.

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, а также Александр Петунин и Егор Коробкин, оформившие по дублю. У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал, Михаил Науменков и Джош Ливо.

«Металлург» оформил вторую победу подряд и третью – в сезоне. У магнитогорской команды также пять поражений. В следующем матче «Металлург» встретится дома со «Спартаком» 25 сентября.