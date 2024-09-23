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Главный тренер «Спартака» объяснил упущенное преимущество в две шайбы в игре с «Трактором»

Главный тренер «Спартака» объяснил упущенное преимущество в две шайбы в игре с «Трактором»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:2 Б).

«В третьем периоде здорово играл вратарь «Трактора». Плюс не хватило концентрации. Также было задание играть чуть сзади. Ну и везения не хватило, но моменты были. Просто иногда не получается, да и сопернику нужно отдать должное. Ну а «пять на три», как в третьем периоде, нужно реализовывать.

Игра Пашина? Пашин молодец. Да и в целом играли своим звеном здорово. Ну а так бы я в целом по команде сказал, что они старались. «Трактор» играет в энергозатратный хоккей, с ними непросто. Концовку неправильно сыграли», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

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