Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» одержал шестую победу в сезоне в домашней игре с «Северсталью»

«Локомотив» одержал шестую победу в сезоне в домашней игре с «Северсталью»
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Тесанов (Никулин, Береглазов) – 12:52 (5x5)     2:0 Иванов (Тесанов, Никулин) – 19:12 (5x5)     2:1 Муханов (Барберио, Давыдов) – 42:30 (5x5)     3:1 Черепанов (Кирьянов) – 54:09 (5x5)     4:1 Каюмов (Иванов, А. Радулов) – 59:49 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов. У гостей отличился Тимур Муханов.

«Локомотив» одержал шестую победу в восьми матчах сезона и вторую – за последние четыре игры. В следующий раз ярославцы встретятся с «Авангардом» дома 25 сентября.

«Северсталь» проиграла вторую встречу подряд. В предстоящем матче команду из Череповца ожидает гостевой матч со СКА в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android