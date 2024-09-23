«Локомотив» одержал шестую победу в сезоне в домашней игре с «Северсталью»
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Сегодня, 23 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Тесанов (Никулин, Береглазов) – 12:52 (5x5) 2:0 Иванов (Тесанов, Никулин) – 19:12 (5x5) 2:1 Муханов (Барберио, Давыдов) – 42:30 (5x5) 3:1 Черепанов (Кирьянов) – 54:09 (5x5) 4:1 Каюмов (Иванов, А. Радулов) – 59:49 (en)
Шайбами в составе победителей отметились Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов. У гостей отличился Тимур Муханов.
«Локомотив» одержал шестую победу в восьми матчах сезона и вторую – за последние четыре игры. В следующий раз ярославцы встретятся с «Авангардом» дома 25 сентября.
«Северсталь» проиграла вторую встречу подряд. В предстоящем матче команду из Череповца ожидает гостевой матч со СКА в Санкт-Петербурге.
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