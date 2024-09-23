«Локомотив» одержал шестую победу в сезоне в домашней игре с «Северсталью»

Сегодня, 23 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный ярославский «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счётом 4:1.

Шайбами в составе победителей отметились Даниил Тесанов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Артур Каюмов. У гостей отличился Тимур Муханов.

«Локомотив» одержал шестую победу в восьми матчах сезона и вторую – за последние четыре игры. В следующий раз ярославцы встретятся с «Авангардом» дома 25 сентября.

«Северсталь» проиграла вторую встречу подряд. В предстоящем матче команду из Череповца ожидает гостевой матч со СКА в Санкт-Петербурге.