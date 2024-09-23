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Омский «Авангард» потерпел пятое поражение подряд, до этого — три победы

Омский «Авангард» потерпел пятое поражение подряд, до этого — три победы
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Сегодня, 23 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА на своём льду обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1. Для «ястребов» это поражение стало пятым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

Шайбами в составе домашней команды отметились Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Михаил Воробьёв и Валентин Зыков. У гостей отличился Алексей Макеев.

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи играх. Петербургский клуб подходил к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией, а теперь продлил её до четырёх.

«Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА стала для омичей пятой проигранной подряд.

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