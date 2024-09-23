Омский «Авангард» потерпел пятое поражение подряд, до этого — три победы

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). СКА на своём льду обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1. Для «ястребов» это поражение стало пятым подряд.

Шайбами в составе домашней команды отметились Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Михаил Воробьёв и Валентин Зыков. У гостей отличился Алексей Макеев.

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи играх. Петербургский клуб подходил к встрече с омичами с трёхматчевой победной серией, а теперь продлил её до четырёх.

«Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА стала для омичей пятой проигранной подряд.