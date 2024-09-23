Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на поражение от СКА

Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на поражение от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче со СКА (1:4).

— Дали себе шанс на победу после первого периода, но отступили от игрового задания и получили обидные необязательные голы, что предрешило исход встречи.
— И те, и другие начали энергично, но у вас как будто бензин закончился.
— Нет, мне показалось, вся игра проходила в очень хорошем темпе. В третьем периоде мы его даже ещё больше взвинтили, были хорошие моменты. И по скамейке была полная уверенность, что сможем перевернуть этот матч и наконец забить «пять на пять». К сожалению, допустили ошибки и поплатились за это.

— Как принималось решение с запросом, вам кто-то подсказывал?
— Да, там очень рядышком было. Я сам момент не видел, честно говоря, ещё даже скрупулёзно его не просматривал. У нас хорошая команда видеотренеров. Сейчас такие трактовки правил, если что-то рядом, особо не знаешь, в какую сторону будет решение.

— Третья шайба надломила?
— Третий гол был необязательным, но сразу же произошла ошибка, и соперник воспользовался шансом.

— Яремчук сегодня впервые в сезоне сыграл в центре, почему?
— Кесселс перешёл на позицию крайнего, у нас два-три кандидата, кто может зайти на позицию центра. Саша Яремчук сыграл, и сыграл неплохо.

— За четыре последних матча – четыре шайбы. В какой момент что-то пошло не так и что нужно исправлять?
— Если суммировать – то, что нам нужно, это понимать, что нужно сначала переломить ситуацию, потом искать какие-то не скажу, что вальяжные действия, а творчество, которое идёт вразрез игровому заданию. Во втором периоде был момент, когда один раз сделали то, что не должны были, и потом минут пять провели в своей зоне. И в третьем периоде ситуация привела к одному из голов. Голы придут, потому что моментов много. Они будут заходить, но пока не заходили в этих играх, нужно сделать так, чтобы не пропускать. Сначала – переломить, потом уже – творчество.

— Переломить – задача тренерского штаба или игроков?
— И то, и другое. Мы разговариваем с ребятами. То, что происходит в раздевалке, на лавке, видно, что команда заряжена. Все верят, мы будем побеждать. Когда мы делаем правильные вещи, у нас видна структура, минимум времени в зоне защиты, и возникают моменты в атаке. Как отступаем от этого, меняется игра.

— Вы заявили 14 нападающих, в чём была задумка, подстраховка Буше?
— Да. У Филатьева небольшое повреждение, но он был готов играть. Верба наконец тоже здоров и может войти. Сегодня просто игра была от ножа, ребята в неё вцепились, после второго периода казалось, что уже не отпустим. Естественно, даже зная, что Рид готов на 100%, нужно было подстраховаться. И мы знали, что будем играть в шесть защитников, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
CКА одержал четвёртую победу подряд, одолев в домашнем матче «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android