Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на поражение от СКА

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение в матче со СКА (1:4).

— Дали себе шанс на победу после первого периода, но отступили от игрового задания и получили обидные необязательные голы, что предрешило исход встречи.

— И те, и другие начали энергично, но у вас как будто бензин закончился.

— Нет, мне показалось, вся игра проходила в очень хорошем темпе. В третьем периоде мы его даже ещё больше взвинтили, были хорошие моменты. И по скамейке была полная уверенность, что сможем перевернуть этот матч и наконец забить «пять на пять». К сожалению, допустили ошибки и поплатились за это.



— Как принималось решение с запросом, вам кто-то подсказывал?

— Да, там очень рядышком было. Я сам момент не видел, честно говоря, ещё даже скрупулёзно его не просматривал. У нас хорошая команда видеотренеров. Сейчас такие трактовки правил, если что-то рядом, особо не знаешь, в какую сторону будет решение.



— Третья шайба надломила?

— Третий гол был необязательным, но сразу же произошла ошибка, и соперник воспользовался шансом.



— Яремчук сегодня впервые в сезоне сыграл в центре, почему?

— Кесселс перешёл на позицию крайнего, у нас два-три кандидата, кто может зайти на позицию центра. Саша Яремчук сыграл, и сыграл неплохо.



— За четыре последних матча – четыре шайбы. В какой момент что-то пошло не так и что нужно исправлять?

— Если суммировать – то, что нам нужно, это понимать, что нужно сначала переломить ситуацию, потом искать какие-то не скажу, что вальяжные действия, а творчество, которое идёт вразрез игровому заданию. Во втором периоде был момент, когда один раз сделали то, что не должны были, и потом минут пять провели в своей зоне. И в третьем периоде ситуация привела к одному из голов. Голы придут, потому что моментов много. Они будут заходить, но пока не заходили в этих играх, нужно сделать так, чтобы не пропускать. Сначала – переломить, потом уже – творчество.



— Переломить – задача тренерского штаба или игроков?

— И то, и другое. Мы разговариваем с ребятами. То, что происходит в раздевалке, на лавке, видно, что команда заряжена. Все верят, мы будем побеждать. Когда мы делаем правильные вещи, у нас видна структура, минимум времени в зоне защиты, и возникают моменты в атаке. Как отступаем от этого, меняется игра.

— Вы заявили 14 нападающих, в чём была задумка, подстраховка Буше?

— Да. У Филатьева небольшое повреждение, но он был готов играть. Верба наконец тоже здоров и может войти. Сегодня просто игра была от ножа, ребята в неё вцепились, после второго периода казалось, что уже не отпустим. Естественно, даже зная, что Рид готов на 100%, нужно было подстраховаться. И мы знали, что будем играть в шесть защитников, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.