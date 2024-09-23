Звягин: не выпускали Буше специально под СКА, это совпало по срокам

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что выход Рида Буше в составе команды не был специально рассчитан под матч со СКА (1:4).
— Рид Буше сегодня вышел в североамериканском звене. Так и планировали такое сочетание?
— Этот вариант возник только после прошлой игры.
— Выпускать недавно восстановившегося игрока под такого соперника?
— Сейчас все соперники такие. Ждали, когда доктор даст добро. Не было такого, что он должен обязательно выйти под СКА, просто совпало по срокам. Рид давно рвался в игру, пару раз он заходил в тренировки, и мы понимали, что ещё рано. А сейчас он провёл полноценные тренировки с контактом, доктор дал зелёный свет.
— Было ощущение, что СКА максимально жёстко против него играл?
— Нет, не показалось. Игра была быстрая и бескомпромиссная, но грязи я не видел, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Буше первый раз вышел на лёд в сезоне-2024/2025. Ранее он отсутствовал из-за травмы.
- 23 сентября 2024
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