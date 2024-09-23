Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звягин: не выпускали Буше специально под СКА, это совпало по срокам

Звягин: не выпускали Буше специально под СКА, это совпало по срокам
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что выход Рида Буше в составе команды не был специально рассчитан под матч со СКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

— Рид Буше сегодня вышел в североамериканском звене. Так и планировали такое сочетание?
— Этот вариант возник только после прошлой игры.

— Выпускать недавно восстановившегося игрока под такого соперника?
— Сейчас все соперники такие. Ждали, когда доктор даст добро. Не было такого, что он должен обязательно выйти под СКА, просто совпало по срокам. Рид давно рвался в игру, пару раз он заходил в тренировки, и мы понимали, что ещё рано. А сейчас он провёл полноценные тренировки с контактом, доктор дал зелёный свет.

— Было ощущение, что СКА максимально жёстко против него играл?
— Нет, не показалось. Игра была быстрая и бескомпромиссная, но грязи я не видел, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Буше первый раз вышел на лёд в сезоне-2024/2025. Ранее он отсутствовал из-за травмы.

Материалы по теме
Главный тренер «Авангарда» Звягин отреагировал на поражение от СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android