Звягин: не выпускали Буше специально под СКА, это совпало по срокам

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что выход Рида Буше в составе команды не был специально рассчитан под матч со СКА (1:4).

— Рид Буше сегодня вышел в североамериканском звене. Так и планировали такое сочетание?

— Этот вариант возник только после прошлой игры.

— Выпускать недавно восстановившегося игрока под такого соперника?

— Сейчас все соперники такие. Ждали, когда доктор даст добро. Не было такого, что он должен обязательно выйти под СКА, просто совпало по срокам. Рид давно рвался в игру, пару раз он заходил в тренировки, и мы понимали, что ещё рано. А сейчас он провёл полноценные тренировки с контактом, доктор дал зелёный свет.

— Было ощущение, что СКА максимально жёстко против него играл?

— Нет, не показалось. Игра была быстрая и бескомпромиссная, но грязи я не видел, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Буше первый раз вышел на лёд в сезоне-2024/2025. Ранее он отсутствовал из-за травмы.