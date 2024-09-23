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Р. Ротенберг: американские рыбаки Омска ждут большинства, «5 на 5» ничего не показывают

Р. Ротенберг: американские рыбаки Омска ждут большинства, «5 на 5» ничего не показывают
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) в матче КХЛ.

«Отличная боевая игра. Думаю, это была лучшая игра «Авангарда» в этом сезоне, нам было непросто. Хочу поблагодарить всю команду, все бились друг за друга. Вратарь здорово сыграл, выиграли единоборства, забили красивые голы. Из минусов могу отметить дисциплину. Не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником. Эти ребята, североамериканские рыбаки, ждут только большинства, «пять на пять» они ничего не показывают. В следующей игре убираем удаления и будем ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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