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Р. Ротенберг: в «Чуде на льду» тренер заставлял делать «челноки». В СКА игроки сами идут

Р. Ротенберг: в «Чуде на льду» тренер заставлял делать «челноки». В СКА игроки сами идут
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Авангардом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

— На старте сезона СКА обыгрывал только соперников вне зоны плей-офф. Важно было психологически обыграть сильного соперника?
— Всегда важно отталкиваться от своей игры. Я не удивлён, что мы сегодня так сыграли. Вижу, как ребята работают, отдаются игре. Некоторые ребята даже после этой игры пошли на лёд дальше тренироваться. Помните, как в фильме «Чудо на льду» тренер вывел после поражения команду на лёд делать челночный бег. А у нас наоборот, победа, а игроки сами идут делать челночный бег. Иногда даже приходится их останавливать! Говорю – зачем вы туда идёте? Отвечают – нет, мы пойдём тренироваться.

Это говорит, что наши ребята понимают, что только потом и кровью, через работу и тренировки. Мы упорно тренируемся в зале, на льду, это даёт свой результат. «Пять на пять» — без шансов. Да, в меньшинстве пропустили, надо убирать удаления. Многие команды так сейчас играют в КХЛ – рыбачат, ждут большинства, их устраивает счёт 0:0, они выстраивают оборону. Такой панцирь, который можно пробить. Нужно только добавлять, мы можем играть лучше. Далеко не показали весь свой потенциал, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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