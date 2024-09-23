Р. Ротенберг: в «Чуде на льду» тренер заставлял делать «челноки». В СКА игроки сами идут

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Авангардом» (4:1).

— На старте сезона СКА обыгрывал только соперников вне зоны плей-офф. Важно было психологически обыграть сильного соперника?

— Всегда важно отталкиваться от своей игры. Я не удивлён, что мы сегодня так сыграли. Вижу, как ребята работают, отдаются игре. Некоторые ребята даже после этой игры пошли на лёд дальше тренироваться. Помните, как в фильме «Чудо на льду» тренер вывел после поражения команду на лёд делать челночный бег. А у нас наоборот, победа, а игроки сами идут делать челночный бег. Иногда даже приходится их останавливать! Говорю – зачем вы туда идёте? Отвечают – нет, мы пойдём тренироваться.

Это говорит, что наши ребята понимают, что только потом и кровью, через работу и тренировки. Мы упорно тренируемся в зале, на льду, это даёт свой результат. «Пять на пять» — без шансов. Да, в меньшинстве пропустили, надо убирать удаления. Многие команды так сейчас играют в КХЛ – рыбачат, ждут большинства, их устраивает счёт 0:0, они выстраивают оборону. Такой панцирь, который можно пробить. Нужно только добавлять, мы можем играть лучше. Далеко не показали весь свой потенциал, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.