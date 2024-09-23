Р. Ротенберг: если Демидовы сыграют, как братья Майоровы, рассмотрим воссоединение братьев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможном воссоединении в команде Семёна и Ивана Демидовых.

— Вы говорили, что клубы гонятся за зрителями. Но ведь зрителя нужно привлекать не только игрой, но и яркими перформансами. У Семёна Демидова семь голов за шесть матчей в ВХЛ, почему бы не воссоединить братьев Демидовых в КХЛ, ведь об этом будут все писать?

— Если они сыграют, как братья Майоровы в своё время, то мы рассмотрим этот вариант, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах, четыре из них — подряд.