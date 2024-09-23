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Р. Ротенберг: система «Авангарда» не поменялась, та же самая Боба Хартли

Р. Ротенберг: система «Авангарда» не поменялась, та же самая Боба Хартли
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Тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Авангардом» (4:1) высказался о сопернике.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

— У вас была долгая неприятная серия с «Авангардом», которая тянулась с 2022 года. Это служило дополнительной мотивацией на сегодня?
— Когда я начал работать в тренерском штабе, ещё когда Брагин был главным, я дал свою первую установку в Балашихе на матч с «Авангардом» Боба Хартли. На тот момент это была сильнейшая команда в лиге, мы тогда победили 5:1. Система «Авангарда» не поменялась, это та же система Хартли. Какие-то нюансы только, наверное, другие игроки, но игровое задание не менялось. Когда игроки выполняют задание, мы будем побеждать любого соперника. Статистика никогда не врёт, для нас это важная победа, но мы точно не обсуждали это с командой, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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