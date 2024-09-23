Р. Ротенберг: система «Авангарда» не поменялась, та же самая Боба Хартли

Тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Авангардом» (4:1) высказался о сопернике.

— У вас была долгая неприятная серия с «Авангардом», которая тянулась с 2022 года. Это служило дополнительной мотивацией на сегодня?

— Когда я начал работать в тренерском штабе, ещё когда Брагин был главным, я дал свою первую установку в Балашихе на матч с «Авангардом» Боба Хартли. На тот момент это была сильнейшая команда в лиге, мы тогда победили 5:1. Система «Авангарда» не поменялась, это та же система Хартли. Какие-то нюансы только, наверное, другие игроки, но игровое задание не менялось. Когда игроки выполняют задание, мы будем побеждать любого соперника. Статистика никогда не врёт, для нас это важная победа, но мы точно не обсуждали это с командой, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.