«Всё хорошо у нас!» Плотников — о четвёртой победе СКА подряд

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:1).

— У СКА четвёртая победа подряд. Как оцените форму команды?

— Мы в хорошей форме. С начала чемпионата все хорошо двигаются, никто не выпадает. Понятно, что не без ошибок, таких игр не бывает. Каждую игру стараемся исправлять какие-то элементы и двигаться дальше. У нас хорошо получается забивать голы. Всё хорошо у нас!

— Как-то пытались подловить Рида Буше на отсутствии игрового тонуса?

— Не зацикливаемся на отдельных игроках. Кто-то у нас прессу читает, знали, что он сегодня должен был выйти. Но не было разговоров о том, чтобы играть с ним персонально, — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.