«Всё хорошо у нас!» Плотников — о четвёртой победе СКА подряд
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Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу команды над «Авангардом» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5) 2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5) 2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4) 3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5) 4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)
— У СКА четвёртая победа подряд. Как оцените форму команды?
— Мы в хорошей форме. С начала чемпионата все хорошо двигаются, никто не выпадает. Понятно, что не без ошибок, таких игр не бывает. Каждую игру стараемся исправлять какие-то элементы и двигаться дальше. У нас хорошо получается забивать голы. Всё хорошо у нас!
— Как-то пытались подловить Рида Буше на отсутствии игрового тонуса?
— Не зацикливаемся на отдельных игроках. Кто-то у нас прессу читает, знали, что он сегодня должен был выйти. Но не было разговоров о том, чтобы играть с ним персонально, — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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