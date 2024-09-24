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«Не понимаю, о чём речь». Плотников о запросе «Авангарда» на помеху вратарю в игре со СКА

«Не понимаю, о чём речь». Плотников о запросе «Авангарда» на помеху вратарю в игре со СКА
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Нападающий СКА Сергей Плотников высказался о запрошенном «Авангардом» (4:1) видеоповторе в очной игре команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Галенюк) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x3)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Расскажите об эпизоде со вторым голом СКА. На видео заметно ваше взаимодействие с ловушкой Хомченко.
— Много раз посмотрел повтор. Я не коснулся ни Хомченко, ни шайбы, ни защитника. Поэтому не понимаю, о чём там речь. Более того, на мою клюшку наложил клюшку защитник «Авангарда». Я никого не задел. У всех есть экраны на лавках, все видят повторы, — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах, четыре из них — подряд.

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