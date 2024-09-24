«Не понимаю, о чём речь». Плотников о запросе «Авангарда» на помеху вратарю в игре со СКА

Нападающий СКА Сергей Плотников высказался о запрошенном «Авангардом» (4:1) видеоповторе в очной игре команд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Расскажите об эпизоде со вторым голом СКА. На видео заметно ваше взаимодействие с ловушкой Хомченко.

— Много раз посмотрел повтор. Я не коснулся ни Хомченко, ни шайбы, ни защитника. Поэтому не понимаю, о чём там речь. Более того, на мою клюшку наложил клюшку защитник «Авангарда». Я никого не задел. У всех есть экраны на лавках, все видят повторы, — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне СКА одержал пять побед в восьми матчах, четыре из них — подряд.