Форвард СКА Плотников оценил переход Тони Деанджело в петербургский клуб

Нападающий СКА Сергей Плотников высказался о переходе защитника Тони Деанджело в армейский клуб.

— Как оцените подписание Тони Деанджело?

— Он только сегодня прибыл, поэтому не успели познакомиться, все готовились к игре. Естественно, отличное подписание. Хороший атакующий защитник, много двигается, хорошо бросает. Думаю, он очень сильно нам поможет, — сказал Плотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.